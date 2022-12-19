Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о массовом отравлении угарным газом под Ершовом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки по факту отравления семьи в Ершовском районе Саратовской области угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Федерального ведомства.

Напомним, ЧП произошло вчера вечером, 18 декабря, в квартире в селе Тулайково Ершовского района. В результате отравления угарным газом в больнице оказались трое детей – семилетняя девочка, девятилетний мальчик и 16-летняя девушка, а также две женщины 40 и 68 лет.

По словам министра здравоохранения области, все пострадавшие доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести и оставлены под наблюдение на кислородной поддержке.

Саратовские следователи начали проверку по данному факту, о ее итогах Бастрыкину приказано доложить главе СУ СКР по региону Анатолий Говорунов.

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