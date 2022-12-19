В 2022 году в Саратовской области юбилей совместной жизни отметила 341 пара, о чем сообщает региональное управление ЗАГСа.

28 пар отметили серебряную свадьбу, то есть 25 лет брака, 162 пар – золотую, прожив вместе 50 лет, 26 семейных пар сыграли бриллиантовую свадьбу, то есть прожили 60 лет. Напомним, в Саратовской области также проживает семейная пара, которая отметила 71 юбилей свадьбы.

Желающие провести для родственников торжественную церемонию, могут обратиться в любой отдел ЗАГС. Там вам согласуют время и регламент проведения мероприятия.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.