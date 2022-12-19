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НовостиОбщество19 декабря 2022 13:01

Генеральный директор «СГЭТ» привлечен к ответственности за долги по зарплате в 27 миллионов

Евгений Бадиков

Генеральный директор «СГЭТ» привлечен к ответственности за долги по зарплате в 27 миллионов. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции.

По данным ведомств, в октябре заработную плату не получили 1433 работника, из-за чего долг по оплате труда составил 27 млн рублей. В связи с нарушением положения «Об оплате труда и материальном стимулировании работников муниципального унитарного предприятия» Владимира Прохорова привлекли к ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.