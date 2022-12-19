Убежища в Гагаринском районе способны принять около 3 тысяч человек

В убежище Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Убежища в Гагаринском районе Саратова способно принять около 3 тысяч человек. Такие данные озвучил сегодня, 19 декабря, на заседании комиссии гордумы начальник департамента Гагаринского района Андрей Шеметов.

- В городе прошла инвентаризация сооружений гражданской обороны. Все они поставлены на учет и в общей сложности способны принять 2 940 человек, - заявил Шеметов.

На заседании также было озвучено, что в Гагаринском районе функционируют 2304 предприятия, из них 312 занимаются розничной торговлей.

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