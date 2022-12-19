Семейная пара саратовцев отметила 71-летие совместной жизни

Семейная пара Петра и Надежды Первых

Семейная пара Петра и Надежды Первых из Саратовской области отметила 71-летие совместной жизни. Начальник управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева поздравила супругов и передала им поздравление от губернатора.

Познакомилась пара на встрече выпускников. Военный курсант Петр почти сразу сделал Надежде предложение. Через 2 недели, 15 декабря 1951 года пара расписалась. Петр Александрович служил военным летчиком, был награжден орденом Красной звезды за испытания на ядерном полигоне. Надежда Валентиновна всегда его поддерживала и помогала.

Супруги воспитали дочь, троих внуков и четырех правнуков.

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