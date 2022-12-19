Вездеход-амфибия

Саратовское предприятие выпускает новую технику для Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z».

На саратовском предприятии «Солитон» разрабатывают и производят электролебедки, автомобильные амфибии, внедорожное автомобильное оборудование.

– Общество потихоньку просыпается. Поддержка ребятам, которые не только мобилизованные, но и которые восемь лет не выпускали из рук оружия, очень нужна!, — рассказал директор и главный конструктор предприятия Сергей Жерновой

Сейчас на предприятии рассматривается возможность выпуска новой продукции - уже изготовлены опытные образцы раскладных кроватей для военнослужащих.

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