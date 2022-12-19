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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 11:39

В Саратове мобилизованный напал на сотрудника военной полиции и угрожал сослуживцам

Агрессивный военнослужащий пробудет полтора месяца под арестом
Роман Хвалин

В Саратовской области мобилизованного арестовали за нападение на сотрудника военной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Саратовского гарнизонного военного суда.

По версии следствия, военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации, начал конфликт и не согласился с «законными требованиями инспектора взвода военной полиции». Мужчина напал на сотрудника ВП, его задержали.

На агрессивного мобилизованного завели уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти. Как сообщил следователь по делу на заседании 17 декабря, подозреваемый также угрожал очевидцам происходящего.

Также следствие сообщило, что считает нужным избрать меру пресечения для задержанного, так как после отправки в зону СВО обвиняемый военнослужащий может скрыться от следствия. Суд заключил мужчину под стражу на полтора месяца – до 14 февраля 2023 года.

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