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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 11:11

Жительница Саратова из ревности ударила соседа ножом

Евгений Бадиков

Жительница Саратова из ревности ударила соседа ножом. Об этом сообщает ГУ МВД Саратова.

По данным ведомства, 28-летнюю жительницу Ленинского района и 46-летнего ранее судимого потерпевшего связывали романтические отношения. Жили они по соседству. Поздно вечером из квартиры мужчины доносился шум, и 28-летняя жительница Саратова схватилась за нож и устроила соседу скандал. В пылу ссоры выяснилось, что мужчина привел в гости другую даму.

Приревновав, саратовчанка ударила обидчика ножом в ногу. Пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленном причинении легкого вреда здоровью».

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