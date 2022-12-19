Следователи заинтересовались ЧП на железнодорожных путях в предместье Саратова, в котором пострадала 88-летняя пенсионерка

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Саратовские следователи организовали проверку из-за получения 88-летней пенсионеркой травм на железнодорожных путях. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Напомним, вчера, 18 декабря, пожилая жительница Саратова была сбита товарным поездом на 10 км станции Примыкание, которая находится в Заводском районе города. Пенсионерка получила травмы, ее госпитализировали.

Следователи отмечают, что машинист состава применил звуковой сигнал, а после – экстренное торможение. Тем не менее, столкновения избежать не удалось. Следователь провел осмотр места происшествия и опросил очевидцев. Расследование инцидента продолжается.

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