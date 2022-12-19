Депутаты Саратовской гордумы рассмотрят возможность бесплатного посещения бассейна для детей бойцов СВО

В саратовской мэрии выступили с инициативой дать возможность детям участников СВО право бесплатного посещения бассейна «Саратов». Об этом сообщил на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению председатель комитета по физкультуре и спорту при администрации Николай Кузнецов.

Чиновник рассказал, что льготу планируется распространить на несовершеннолетних детей, отец которых заключил контракт с Министерством обороны России, был призван в ходе частичной мобилизации или отправился в зону СВО добровольцем.

Планируется, что дети до шести лет в сопровождении законного представителя смогут четырежды в месяц посещать «малую ванную» по программе «Мать и дитя». Дети старше смогут посещать «большую ванную».

Всем детям наших бойцов в зоне СВО предоставят бесплатный абонемент. Решение о внедрении очередной меры поддержки будет принято на ближайшем заседании гордумы.

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