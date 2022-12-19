В центре Саратова вступают в силу ограничения на паркинг автомобилей для снегоуборки

На ряде участков центральных улиц Саратова с сегодняшнего дня будут действовать ограничения стоянки по четным и нечетным числам. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, до 1 апреля следующего года будут действовать ограничения на паркинг на указанных участках улиц:

Московская от Соборной до Некрасова и от Соляной до Вознесенской, Мичурина от Челюскинцев до Тулупной, Рахова от Большой Казачьей до Шелковичной, Чапаева от Соколовой до Кутякова и Радищева от Советской до Чернышевского.

Полный список улиц, на которых будут действовать ограничения на парковку на время зимней погоды, доступен в файле на Яндекс.Диске на сайте мэрии.

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