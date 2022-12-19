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НовостиОбщество19 декабря 2022 10:01

Пожилой мужчина замерз в селе под Энгельсом

Евгений Бадиков
фото: СУ СКР по Саратовской области

фото: СУ СКР по Саратовской области

Пожилой мужчина замерз в селе под Энгельсом. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня, 19 декабря, в селе Зеленый Дол Энгельсского района на поле собственник земли обнаружил тело 62-летнего мужчины, который трудился у него в качестве наемного работника.

Телесных повреждений на теле мужчины нет, а вероятной причиной смерти явилось переохлаждение.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Все обстоятельства смерти уточняются.