Участники соревнований

17-18 декабря в Саратове прошли Всероссийские соревнования по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова, о чем сообщает министерство внутренней политики региона.

Мероприятие прошло в ФОКе «Звездный». Организатором выступила Федерация ММА Саратовской области под руководством Даци Дациева. Победителям соревнований присвоено звание «Мастер спорта России».

Видео приветствие всем участникам Всероссийских соревнований прислал сын Абдулманапа чемпион мира по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов.

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