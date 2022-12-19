Елена Перепелицина покинула Саратовскую городскую думу. Об этом стало известно, сегодня 19 декабря на заседании комиссии по местному самоуправлению городской думы.

Депутат Саратовской городской думы Елена Перепелицина (фракция «ЕР») попросила об отставке. На ближайшем заседании гордумы рассмотрят вопрос о лишении ее мандата.

Елена Перепелицына возглавляет лицей «Солярис» и заняла мандат депутата городской думы в сентябре 2020 года.

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