В ночь с субботы на воскресенье в Заводском районе Саратова «Лада» сбила парня

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 18 декабря, в Заводском районе Саратова произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Как уточнили в ведомстве, около двух часов ночи у дома по адресу проспект Энтузиастов, 39, «Лада Калина» сбила молодого человека 1999 года рождения, тот пытался перейти дорогу в неположенном месте.

Юношу с травмами доставили в лечебное учреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.