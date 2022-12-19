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НовостиПолитика19 декабря 2022 8:37

Саратовец удостоен Георгиевского Креста за боевые заслуги в ходе СВО на территории Украины

Арман Маушев - кавалер Георгиевского креста IV степени
Евгений Бадиков
фото: Администрация Ровенского района

фото: Администрация Ровенского района

Саратовец удостоен Георгиевского Креста за участие в СВО на территории Украины. Об этом сообщает Администрация Ровенского района.

Житель Ровенского района, поселка Первомайского Саратовской области Арман Маушев получил государственную награду за боевые заслуги во время участия в специальной военной операции на Украине. Арман Александрович участвует в СВО с первого дня.

По указу Президента Российской Федерации 22 октября Маушев представлен к Знаку отличия ордена Святого Георгия — Георгиевскому кресту IV степени.

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