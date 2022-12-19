В Гагаринском районе Саратова женщина вылетела с дороги и врезалась в дерево. В аварии пострадал ребенок

Фото: Госавтоинспекция
Как сообщили в региональной госавтоинспекции, вчера, 18 декабря, в Гагаринском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадали дети.
Авария произошла около 15:00 на 14 км трассы Елшанка-Песчаный Умет. Женщина, управлявшая SsangYong Rexton, не справилась с управлением и вылетела в дороги. Водительница 1986 года рождения и пассажир – мальчик 2011 г.р. получили травмы, им потребовалась госпитализация.
Еще двум пассажирам внедорожника корейской марки 2014 и 2009 г.р. была оказана разовая медпомощь, мальчиков отпустили домой.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.