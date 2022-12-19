В Гагаринском районе Саратова женщина вылетела с дороги и врезалась в дерево. В аварии пострадал ребенок

Фото: Госавтоинспекция

Как сообщили в региональной госавтоинспекции, вчера, 18 декабря, в Гагаринском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадали дети.

Авария произошла около 15:00 на 14 км трассы Елшанка-Песчаный Умет. Женщина, управлявшая SsangYong Rexton, не справилась с управлением и вылетела в дороги. Водительница 1986 года рождения и пассажир – мальчик 2011 г.р. получили травмы, им потребовалась госпитализация.

Еще двум пассажирам внедорожника корейской марки 2014 и 2009 г.р. была оказана разовая медпомощь, мальчиков отпустили домой.

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