За 2022 год в Саратовской области возбуждено 16 уголовных дел о незаконной вырубке

С начала года в Саратовской области возбудили 16 уголовных дел о незаконной вырубке лесов. Об этом сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.

Как сообщает релиз, всего за 2022 год к ответственности по различным нарушениям лесного законодательства привлечен к ответственности 131 человек, общая сумма штрафов – 321 тысяча рублей.

В ведомстве напомнили, что за вырубку деревьев гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, для юрлиц до 500 тысяч. Если же лесному фонду области был нанесен ущерб на сумму от пяти тысяч рублей, то дело будет квалифицировано уже по уголовной статье о незаконной вырубке.

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