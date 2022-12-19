фото: пресс-служба губернатора

Движение через путепровод в Татищево откроется после 25 декабря. Об этом глава региона Роман Бусаргин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам Бусаргина, в Татищевском районе завершается строительство моста через железнодорожные пути на перегоне «Татищево – Курдюм» в рамках национального проекта «Безопасные автомобильные дороги».

Движение по мосту начнется в конце этого года – после 25 декабря.

— Местные жители очень ждут завершения работ. Больше 20 лет жителям из-за частого движения поездов приходилось стоять в пробке у железнодорожного переезда. Завершение первой очереди строительства частично решит эту проблему. Благодаря поддержке Вячеслава Володина уже в следующем году начнется реализация второго этапа. В итоге, будет обеспечен объездной путь для 25 тысяч человек, — пишет Бусаргин.

Напомним, ранее об открытии путепровода информировал Вячеслав Володин.

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