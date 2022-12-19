В Саратове будут производить автомагнитолы известного бюджетного бренда

Фото: Министерство промышленности и энергетики Саратовской области

Саратовский электромеханический завод РЭМО приступил к производству автомагнитол, компания Prology перенесла производство из Китая в наш город. Об этом сообщили в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

В релизе отмечается, что Prology выбрала завод РЭМО в Саратове, так как он является надежным поставщиком бытовой техники и электроники, а само предприятие полностью соответствует критериям бренда.

Ранее стороны уже осуществили совместный проект по производству антенн на саратовской земле. Завод РЭМО будет собирать магнитолы из китайских комплектующих, проверять качество продукции и упаковывать ее. Уже сейчас на предприятии научились собирать три модели, объем производства на сегодня – около 2000 изделий в месяц.

Вскоре завод выйдет на сравнимые объемы по каждой модели. Планируется расширение номенклатуры и полная локализация производства в Саратове. Заказчик, как отметили на предприятии, надеется получить продукт с полным и подтвержденным российским происхождением.

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