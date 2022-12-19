фото: СУ СКР

В Базарно-Карабулакском районе двое мужчин насмерть отравились угарным газом. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, 17 декабря хозяин дома в селе Белая Гора Базарно-Карабулакского района пригласил знакомого для помощи с ремонтом. Мужчины установили печь и затопили ее, но забыли приоткрыть задвижку и начали выпивать. На следующий день сестра хозяина дома попросила соседа проведать брата. Тот обнаружил в доме тела мужчин без признаков жизни вместе с запахом угарного газа.

Следователи осмотрели место происшествия. Все обстоятельства уточняются.

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