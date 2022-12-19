В Ленинском районе Саратова эвакуировали школу после короткого замыкания

Скриншот: Карты Google

Сегодня, 19 декабря, в Ленинском районе Саратова эвакуировали школу №72. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В пожарную часть около 9:10 поступил вызов о возгорании по адресу Бережная, 1. Было отправлено девять пожарных машин. На место первыми прибыли три расчета из ближайшей части, но по пути повышенному номеру дали отбой, сотрудники школы справились своими силами. Остальные следовавшие машины вернулись в части.

С эвакуацией сотрудники образовательного учреждения также справились самостоятельно, причиной тревоги стало короткое замыкание без распространения в электрощитке на первом этаже школы. Ни один человек не пострадал.

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