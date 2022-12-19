фото: Архив КП

Саратовцев на новогодних праздниках ожидает 9 выходных дней. Об этом сообщили в региональном минтруда.

В этот раз новогодние праздники продлятся девять дней. Саратовцы, работающие в режиме пятидневки, будут отдыхать с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно.

Для работающих шесть дней в неделю новогодние каникулы продлятся восемь дней – с 1 января 2023 года по 8 января 2023 года, а 31 декабря сокращенным рабочим днем.

Первым рабочим днем 2023 года официально станет понедельник, 9 января.

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