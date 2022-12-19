В Саратовской области водитель KIA на большой скорости насмерть сшиб человека

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 18 декабря, вечером в Новоузенском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает областная госавтоинспекция.

Авария произошла у села Луков Кордон на трассе Новоузенск-Александров Гай. Около 19:00 водитель KIA Ceed сбил мужчину, от полученных травм тот погиб на месте. Личность погибшего пока не установлена, на вид ему примерно 40-50 лет.

«Киа» вел 28-летний водитель, по сведениям дорожной полиции он ехал по трассе на большой и небезопасной скорости, когда произошла трагедия.

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