В Саратовской области водитель KIA на большой скорости насмерть сшиб человека

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 18 декабря, вечером в Новоузенском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает областная госавтоинспекция.
Авария произошла у села Луков Кордон на трассе Новоузенск-Александров Гай. Около 19:00 водитель KIA Ceed сбил мужчину, от полученных травм тот погиб на месте. Личность погибшего пока не установлена, на вид ему примерно 40-50 лет.
«Киа» вел 28-летний водитель, по сведениям дорожной полиции он ехал по трассе на большой и небезопасной скорости, когда произошла трагедия.
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