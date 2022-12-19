Жителей Саратова утром понедельника снова подвел электротранспорт

Сегодня, 19 декабря, в Саратове остановилось движение трамваев в центральной части города. Об этом сообщает официальный аккаунт СГЭТ во «ВКонтакте».

Так, на пересечении Советской и Мирного переулка в 9:00 прекратилось движение трамвайных маршрутов под номерами 3, 9, 10 и 11. Причиной стала поломка подвижного состава.

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