У моста Саратов-Энгельс троллейбус врезался в бетонное ограждение

Фото: ГИБДД Саратова
Сегодня, 19 декабря, перед мостом Саратов-Энгельс троллейбус врезался в бетонное ограждение, о чем сообщает ГИБДД Саратова.
По предварительным данным авария произошла в 7.00 на Славянской площади. 52-летний водитель троллейбуса врезался в опору моста.
В результате пострадали два пассажира, данные которых устанавливаются. Они были доставлены в больницу. Другие транспортные средства в результате ДТП не пострадали.
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