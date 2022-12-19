Володин: до открытия путепровода под Саратовом осталось несколько дней

Вячеслав Володин в ЗАТО Светлый

До открытия путепровода в районе ЗАТО Светлого осталось несколько дней, о чем пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

- Уже в 20-х числах декабря жители ЗАТО Светлого смогут добираться домой быстрее и не ждать, пока поезд проедет на переезде, - сообщают в Телеграм-канале.

Строительство началось при поддержке Вячеслава Володина в прошлом году, чтобы не только жители ЗАТО Светлого не простаивали в пробках, но люди из Татищева. До конца следующего года планируется закончить второй этап строительства путепровода.