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НовостиОбщество19 декабря 2022 4:50

Володин: до открытия путепровода под Саратовом осталось несколько дней

Наталия Калинина
Вячеслав Володин в ЗАТО Светлый

Вячеслав Володин в ЗАТО Светлый

До открытия путепровода в районе ЗАТО Светлого осталось несколько дней, о чем пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

- Уже в 20-х числах декабря жители ЗАТО Светлого смогут добираться домой быстрее и не ждать, пока поезд проедет на переезде, - сообщают в Телеграм-канале.

Строительство началось при поддержке Вячеслава Володина в прошлом году, чтобы не только жители ЗАТО Светлого не простаивали в пробках, но люди из Татищева. До конца следующего года планируется закончить второй этап строительства путепровода.