Трое детей и двое взрослых отравились угарным газом в Саратовской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения области Олег Костин.

Вчера, 18 декабря, примерно в 21:50 в поселке Тулайково Ершовского района поступил сигнал об отравлении неизвестным веществом. Госпитализированы пять человек - семилетняя девочка, девятилетний мальчик, 16-летняя девушка и две женщины 40 и 68 лет. Выяснилось, что причинной стало отравление угарным газом. По словам Костина, все пострадавшие доставлены в Ершовскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести, оставлены под наблюдение на кислородной поддержке.

Для ликвидации последствий привлекались 2 фельдшерские бригады СМП Ершовской РБ.

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