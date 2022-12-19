В Саратовской области обещают туман и гололед

В понедельник, 19 декабря , в Саратове туман и гололед, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

Погода в Саратове остается ненастной. Облачно с прояснениями. Утром слабый снег.. Температура при этом колеблется от -2 до -4 градусов. Туман, гололед, на дорогах гололедица. Дует западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду и отдельными порывами до 15 метров в секунду.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями, ожидаются осадки от дождя до снега. Ветер дует зап, со скоростью 6 - 11 м/с и отдельными порывами до 15-18 м/с.. Температура колеблется от 0 до -5 градусов, так что местами ожидается туман и гололед.