Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 3:29

В Саратовской области обещают туман и гололед

Евгений Бадиков

В понедельник, 19 декабря , в Саратове туман и гололед, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

Погода в Саратове остается ненастной. Облачно с прояснениями. Утром слабый снег.. Температура при этом колеблется от -2 до -4 градусов. Туман, гололед, на дорогах гололедица. Дует западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду и отдельными порывами до 15 метров в секунду.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями, ожидаются осадки от дождя до снега. Ветер дует зап, со скоростью 6 - 11 м/с и отдельными порывами до 15-18 м/с.. Температура колеблется от 0 до -5 градусов, так что местами ожидается туман и гололед.