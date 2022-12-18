В Заводском районе Саратова до утра отключили воду. Об этом сообщает ООО "КВС".

Для работ на водопроводе по ул.Ленинградская,12 ориентировочно до 08.00 завтрашнего дня, 19 декабря, ограничено холодное водоснабжение абонентов по адресам:

ул.Азина, 1,3,5,7,8,10,11,11/1,12,13,14,15,16,17,17а,19,19а,20,20а,21; ул.Васильковская, 3,4,5,6,7,8,9,11,11/1,13,15,19,19а; ул.Верхоянская, 2,4,4а,5,6,8; ул.Вологодская, 2а,3,4,8,8/1,10,10/1,10/2,11,12,13,17; ул.Ленинградская, 3,4,5,6,11,12,13,14,16,18; пр.Энтузиастов, 61б,61в,66,68,70,74,76,78,80,82,84,86; ул.Солнечная, 1,2,3,4,6; 1-й Аэродромный пр.; ул.Чихарева.

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