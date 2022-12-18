Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 декабря 2022 20:54

В Заводском районе Саратова до утра отключили воду

Евгений Бадиков

В Заводском районе Саратова до утра отключили воду. Об этом сообщает ООО "КВС".

Для работ на водопроводе по ул.Ленинградская,12 ориентировочно до 08.00 завтрашнего дня, 19 декабря, ограничено холодное водоснабжение абонентов по адресам:

ул.Азина, 1,3,5,7,8,10,11,11/1,12,13,14,15,16,17,17а,19,19а,20,20а,21; ул.Васильковская, 3,4,5,6,7,8,9,11,11/1,13,15,19,19а; ул.Верхоянская, 2,4,4а,5,6,8; ул.Вологодская, 2а,3,4,8,8/1,10,10/1,10/2,11,12,13,17; ул.Ленинградская, 3,4,5,6,11,12,13,14,16,18; пр.Энтузиастов, 61б,61в,66,68,70,74,76,78,80,82,84,86; ул.Солнечная, 1,2,3,4,6; 1-й Аэродромный пр.; ул.Чихарева.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.