В Саратове на 11-летнего ребенка упал кирпич с крыши дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Сегодня, 18 декабря, в Саратове в результате ЧП пострадал школьник. С козырька дома №22 по улице Зои Космодемьянской на 11-летнего ребенка упал обломок кирпича. Медики оказали помощь подростку, вопрос о его госпитализации уточняется.

Место происшествия огорожено, коммунальщики восстанавливают разрушенную часть навеса.

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