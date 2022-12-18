фото: ГИБДД

В Саратовской области произошло второе ДТП кряду с участием детей. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Сегодня, 18 декабря, в Базарно-Карабулакском районе произошло ДТП. «Лада Калина», за рулем которой находилась 33-летняя женщина, потеряла управление, слетела с трассы и опрокинулась. ДТП произошло в села в окрестностях села Вязовка. В машине находились трое детей - 11-летняя девочка, семилетний мальчик и годовалая девочка. Пострадавших доставили в больницу.

По словам министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, серьезных травм у детей не зафиксировано.