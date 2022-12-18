фото: Энгельс Онлайн

На некоторых автобусах Саратов-Энгельс с 2023 года перестанут возить льготников. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 18 декабря, в городском сообществе "Энгельс Онлайн" появилась публикация с фотографией, сделанная подписчиком в одном из автобусов маршрута №284 "Саратов-Энгельс". На фотографии перевозчик ООО "ВИКомп+" уведомляет пассажиров о том, что с 1 января на маршрутах №248 и №284 не будут осуществляться перевозки льготной категории граждан.

Причинами отказа перевозчик указал: "систематический отказ работы транспортных терминалов для учета поездок", "сбои в работе системы" и "разногласия между участниками системы".

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