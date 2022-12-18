фото: ЧП Саратов

На окраине Саратова грузовой поезд сбил пожилую женщину. Об этом сообщает ЧП-Саратов.

По заявлению ресурса, в Заводском районе на станции Примыкание грузовым поездом сбита пожилая женщина. Прибывшие на место трагедии медики скорой помощи госпитализировали 88-летнюю пенсионерку.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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