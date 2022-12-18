фото: пресс-служба губернатора

Саратовское агропредприятие завершило реализацию инвестпроекта на миллиард рублей. Об этом рассказал Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

В селе Константиновка Гагаринского района ООО «РЭХН» планирует в этом году собрать больше 15 тысяч тонн овощей, которые выращивает в защищенном грунте. Общая площадь теплиц здесь 39 гектаров, высаживают в них в основном огурцы и помидоры.

Средний урожай предприятия – почти 34 кг с квадратного метра. Здесь установлен первый в области газогенераторный энергоцентр, позволяющий самостоятельно производить электричество и теплоэнергию, за счет чего снижается и себестоимость продукции. На реализацию проекта было затрачено в общей сложности 960 млн рублей.

На ООО «РЭХН» трудятся 429 человек со средней зарплатой в 26 тысяч рублей, но к концу года руководитель пообещал увеличить ее до 31 тысячи. При этом работникам предоставляется служебное жилье, для этого был построен многоквартирный дом.