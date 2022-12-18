фото: Энгельс Онлайн

В Энгельс мужчина напал на подростков у ларька с фаст-фудом. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 17 декабря, в городском сообществе "Энгельс Онлайн" появилась публикация об избиении подростков неизвестным мужчиной. По словам автора поста, очевидца событий, примерно в 18:15 неизвестный растолкал ребят, стоящих на тротуаре в очереди в ларек. Пройдя несколько шагов, неизвестный развернулся, подошел к подросткам и нанес несколько ударов в голову обоим мальчикам.

На приложенной видеозаписи видно, что из припаркованных машин начали выходить люди. Видя это, нападавший быстрым шагом скрылся.

Также автор написал, что разыскивает нападавшего и родителей пострадавших.

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