Пожар в Хвалынске

Олег Костин рассказал о состоянии спасенного на пожаре в Хвалынске мальчика. Информация появилась в телеграм-канале министра здравоохранения Саратовской области сегодня, 18 декабря.

По словам министра, после страшного пожара 12 декабря, в ходе которого пятилетняя девочка скончалась, а трехлетний мальчик получил страшные ожог, бригада санитарной авиации сразу же выехала в районную больницу, куда был доставлен ребенок, где первично оказана медицинская помощь.

- Риски транспортировки в областную детскую клиническую больницу были высоки, но бригада, возглавляемая врачом-реаниматологом Маркеловым Андреем сработала высокопрофессионально. Транспортировка прошла успешно. Легкие мальчика были полностью поражены продуктами горения, сердце самостоятельно не справлялось со своей функцией, сознания не было. Жизненно важные функции были замещены искусственно медицинскими работниками отделения реанимации. Ребенок сразу же был переведен на аппарат ИВЛ, подключены препараты поддерживающие сердечную деятельность, был защищен мозг, обмен веществ поддерживался внутривенным введение специальных препаратов.

Несколько дней врачи реанимации боролись за жизнь маленького пациента. В результате положительная динамика в состоянии здоровья, мальчик пошел на поправку. В настоящее время он дышит самостоятельно, пришел в сознание, проблемы с сердечной недостаточностью купировались. Однако и в настоящий момент требуется круглосуточное наблюден - рассказал Костин.

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