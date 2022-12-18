ГИБДД призывает саратовцев быть аккуратными на дорогах в связи с туманом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Пешеходы должны быть в сложных погодных условиях особенно бдительны и внимательны, а в темное время суток (ранним утром и вечером) обозначать себя на дороге световозвращающими элементами. Возможность быть заметными позволит водителю увидеть пешехода заблаговременно, а значит, у водителя будет время своевременно принять меры быстрого реагирования, избежать риска попадания в ДТП.

Водителям же необходимо снижать скорость вблизи пешеходных переходов, быть вежливыми и проявлять культуру поведения на дороге ко всем ее остальным участникам - предупреждают в ведомости.

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