В ДТП в Пугачевском районе пострадали пять человек

фото: ГИБДД

В ДТП в Пугачевском районе пострадали 5 человек. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

В ночь на сегодня, 18 декабря, в Саратовской области произошло страшное ДТП. Примерно в 00:05 в Пугачевском районе на автодороге Балаково-Пугачев-Духовницкое 28-летний мужчина за рулем Chevrolet Cruze, двигаясь с превышением скорости, слетел с дороги, перевернулся и влетел в дерево.

Водитель и 20-летний пассажир получили травмы и медики назначили им амбулаторное лечение. 29-летний, 20-и и 17-летний пассажиры авто так же получили травмы, и были госпитализированы в лечебное учреждение.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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