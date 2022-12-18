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НовостиЗдоровье18 декабря 2022 6:47

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 68 человек

Евгений Бадиков

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 68 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня, 18 декабря, в Саратовской области коронавирусом заразились 68 человек. Всего с начала пандемии области зафиксировано 301 100 заболевших. За все время выздоровели 294 363 человека, из них - 196 за прошедшие сутки.

У трех заболевших симптомы пневмонии, еще у 65 - признаки ОРВИ.

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