В воскресенье в Саратове идет ледяной дождь

В воскресенье, 18 декабря, в Саратове идет ледяной дождь, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

Погода в Саратове остается ненастной. Небо затянуто плотными облаками, всю первую половину дня будет идти ледяной дождь. Температура при этом колеблется в районе нуля, хотя по ощущениям до -16 градусов, так что дороги и тротуары покроются гололедом. Дует южный ветер со скоростью 4 – 6 метров в секунду и отдельными порывами до 11 метров в секунду.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями, ожидаются осадки. Ветер дует южный, со скоростью 6 - 11 м/с и отдельными порывами до 15-18 м/с.. Температура колеблется от -5 до +5 градусов, так что местами ожидается туман и гололед.