Мальчики срывают флаг

В Аткарске хулиганы стянули флаг у одной школы и разбили фонарь у другой. Соответствующие видео появились в Телеграм-канале Аткарского района.

На записи, сделанной камерой наблюдения у школы № 10, видны трое подростков. В 1:29 мальчики украли флаг России, который висел на здании.

Другое видео сделано у школы № 1 примерно в 5:32. На нем видно, как подросток подбегает к фонарю в школьном дворе и бьет по нему ногой.

В ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушений.