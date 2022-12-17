Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 декабря 2022 19:42

В Балаково пожарные спасли от огня подростка и котенка

Девушку вывели с помощью автолестницы
Наталия Калинина
Фото: ГУ МЧС - Саратовская область

Фото: ГУ МЧС - Саратовская область

Сегодня, 17 декабря, в Балаково пожарные спасли подростка и котенка, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 15:02 из девятиэтажного дома по адресу Строительная, 39. Горела трехкомнатная квартира на четвертом этаже. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

При помощи автолестницы пожарно-спасательное подразделение спасло 15-летнюю девочку. Также после пожара пожарные реанимировали котенка. В итоге никто не пострадал.

На тушение выезжали 3 пожарных расчета.