В Саратовской области в пять раз увеличили выплаты семьям с детьми, больными целиакией. С 2023 года они будут получать от государства 5 тысяч рублей. Поправки одобрили в среду на очередном заседании саратовской облдумы, о чем сообщает ТАСС.

Целиакией – это непереносимость глютена. Людям с этим заболеванием требуется специальная диета. В регионе выплаты производятся 97 детям, страдающим от этого недуга.

В пояснительной записке указано, что изменения вносят в связи с многочисленными обращениями граждан.