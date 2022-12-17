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НовостиПроисшествия17 декабря 2022 19:11

В Саратове иномарка сбила женщину с двумя детьми

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня вечером, 17 декабря, в Саратове иномарка сбила женщину с двумя детьми, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 20.00 возле дома 89 на улице Дубовикова. 35-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил 36-летнюю женщину и двух детей, которым 2 и 4 года. Все пострадавшие были доставлены в больницу

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На место происшествия выехал заместитель прокурора Ленинского района г.Саратова А.М. Амбарцумян. Проверка на контроли надзорного ведомства.