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НовостиОбщество17 декабря 2022 19:03

В Саратовской области отпраздновали 1100-летие принятия Ислама народами Волжской Булгарии

Наталия Калинина
В Историческом парке «Россия – Моя история»

В Историческом парке «Россия – Моя история»

17 декабря в Саратовской области отпраздновали 1100-летие принятия Ислама народами Волжской Булгарии. В Историческом парке «Россия – Моя история» прошла Межрегиональная конференция «Мусульмане России – 1100-летняя история, вызовы настоящего, взгляд в будущее».

На мероприятие прибыли ученые, общественные и религиозные деятели из Москвы, Казани, регионов Поволжья. Их приветствовал вице-губернатор Игорь Пивоваров.

В рамках встречи обсуждались такие темы, как «Ислам в Волжской Булгарии: цивилизационное и культурное наследие», «Ориентиры развития российского мусульманского сообщества» и другие.

В целом Саратовским оргкомитетом 1100-летия за период с 2019 по 2022 год было реализовано свыше 100 просветительских и благотворительных проектов.