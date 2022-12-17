В Историческом парке «Россия – Моя история»

17 декабря в Саратовской области отпраздновали 1100-летие принятия Ислама народами Волжской Булгарии. В Историческом парке «Россия – Моя история» прошла Межрегиональная конференция «Мусульмане России – 1100-летняя история, вызовы настоящего, взгляд в будущее».

На мероприятие прибыли ученые, общественные и религиозные деятели из Москвы, Казани, регионов Поволжья. Их приветствовал вице-губернатор Игорь Пивоваров.

В рамках встречи обсуждались такие темы, как «Ислам в Волжской Булгарии: цивилизационное и культурное наследие», «Ориентиры развития российского мусульманского сообщества» и другие.

В целом Саратовским оргкомитетом 1100-летия за период с 2019 по 2022 год было реализовано свыше 100 просветительских и благотворительных проектов.