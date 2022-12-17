На Театральной площади в Саратове продают елки

Сегодня, 17 декабря, на Театральной площади в Саратове идет ярмарка, где продают елки. Об этом напоминает Министерство сельского хозяйства области. Елки поставлены из «Заволжского лесхоза» в Марксе.

Торговые площадки с продукцией местных фермеров также открылись в Заводском районе на пересечение улиц Пензенская и Томска, а также в поселке Елшанка на Московском шоссе, 61. Сельскохозяйственный рынок в поселке Юбилейный открыт все дни кроме понедельника.

По вопросам работы ярмарки можно обращаться на «горячую линию» по будням по телефону 50-70-17 и в субботу до 14:00 по телефону 51-77-12.