На мосту через реку Малый Иргиз «Лада Гранта» сбила двух мужчин

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 16 декабря, в Духовницком районе Саратовской области «Лада Гранта» сбила двух мужчин, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 14.43 на мосту через реку Малый Иргиз. 28-летняя женщина на автомобиле «Лада Гранта» сбила двух пешеходов 55 и 52 лет, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеходы с травмами попали в больницу, где 52-летниму пешеходу была оказана разовая медицинская помощь, а 55-летнему назначено амбулаторное лечение.