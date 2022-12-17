Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 декабря 2022 11:18

На мосту через реку Малый Иргиз «Лада Гранта» сбила двух мужчин

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 16 декабря, в Духовницком районе Саратовской области «Лада Гранта» сбила двух мужчин, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 14.43 на мосту через реку Малый Иргиз. 28-летняя женщина на автомобиле «Лада Гранта» сбила двух пешеходов 55 и 52 лет, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеходы с травмами попали в больницу, где 52-летниму пешеходу была оказана разовая медицинская помощь, а 55-летнему назначено амбулаторное лечение.