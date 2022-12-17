Саратовских автомобилистов предупредили о гололеде на дорогах

Прохожие на улице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 17 декабря, в Саратовской области установилась неблагоприятная погода, так что автомобилистов предупредили о гололеде на дорогах.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в ближайшие сутки прогнозируется резкое колебание температурных режимов от минусовых до плюсовых, а также ледяной дождь. На дорогах появится гололед, поэтому следует принять меры дополнительной предосторожности:

- при управлении автомобилем следует двигаться с максимально низкой скоростью,

- необходимо увеличить дистанцию до впереди идущей машины,

- особо осторожным нужно быть на мостах, а также при пересечении проезжей части и развязок, где дорожное полотно промерзает быстрее всего,

- заранее снижайте скорость у остановок общественного транспорта и пешеходных переходов,

Пешеходам стоит в условиях гололеда переходить проезжую часть только по переходам и на правильный сигнал светофора.