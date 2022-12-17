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Сегодня, 17 декабря, в Саратове без света остались 47 домов. Об этом сообщает СПГЭС.

Отключение электроэнергии проходит в поселке Октябрьском на улице 1-я Линия. Причиной стала авария на ЛЭП. В зоне отключения оказались 47 жилых домов частного сектора. Восстановить подачу энергии специалисты планируют к 17:00.

Напомним, вчера в Саратовской области было объявлено штормовое предупреждение. В региональном министерстве промышленности и энергетики, ПАО «Россети Волга» перешли в режим повышенной готовности.